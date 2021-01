Ghirelli | “Necessaria riforma in Lega Pro”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) Francesco, presidente uscente diPro e candidato al rinnovo afferma: “La mia candidatura non è volta a completare un percorso, ma a trasformare la Serie C La scelta delladei campionati è irrinunciabile e per far prevalere l’interesse generale, di sistema del calcio italiano, va conferito mandato al Presidente Federale. La Serie C è un patrimonio forte e originale del calcio italiano e, ora, è in grado di stare alla pari nel confronto che si aprirà dopo la fase elettorale. Non sarà sufficiente ladei campionati per riprendersi: dovremo trovare una nuova formula per il campionato. Il covid lascerà ferite profonde. Andare allo stadio è un rito, un’abitudine che rischiamo di attenuare in questi mesi maledetti, e se ciò si congiungerà con la paura, sarà difficile vedere ‘tanto’ pubblico negli ...