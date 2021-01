Ecco quando la regina Elisabetta tornerà a Londra (e ci saranno anche Harry e Meghan)

(Di domenica 10 gennaio 2021) La regina Elisabetta, 94 anni, è stata vaccinata contro il Covid il 9 gennaio 2021. E ora la sovrana non vede l’ora di tornare «al lavoro». Dopo aver trascorso la maggior parte del 2020 in isolamento cautelativo tra il castello di Windsor e Balmoral, rinunciando persino al Natale reale, Sua Maestà vorrebbe riprendere appena possibile i doveri reali. Altro che pensione (o abdicazione nei confronti del figlio Carlo)!

Dopo aver trascorso la maggior parte del 2020 in isolamento cautelativo, Sua Maestà non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Vuole tornare a Londra e ai doveri reali.