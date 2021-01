Classifica Dakar 2021 auto, settima tappa: Al Rajhi vince la frazione, Peterhansel allunga su Al-Attiyah nella generale (Di domenica 10 gennaio 2021) La settima tappa della Dakar 2021 è andata in archivio tra le auto con il sorprendente successo del pilota saudita Yazeed Al Rajhi, autore di un’ottima prestazione al volante della sua Toyota nell’arco dei 453 chilometri cronometrati della Stage Marathon con partenza ad Ha’il e arrivo a Zakaka. Alle spalle del vincitore si è inserito il francese Stephane Peterhansel, sempre al comando della generale con il suo sesto podio parziale su sette speciali disputate in questa seconda edizione saudita del rally raid più impegnativo al mondo. “Monsieur Dakar” ha allungato ulteriormente quest’oggi nei confronti del suo primo (e unico) inseguitore Nasser Al-Attiyah, distante adesso 7’53” dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Ladellaè andata in archivio tra lecon il sorprendente successo del pilota saudita Yazeed Alre di un’ottima prestazione al volante della sua Toyota nell’arco dei 453 chilometri cronometrati della Stage Marathon con partenza ad Ha’il e arrivo a Zakaka. Alle spalle del vincitore si è inserito il francese Stephane, sempre al comando dellacon il suo sesto podio parziale su sette speciali disputate in questa seconda edizione saudita del rally raid più impegnativo al mondo. “Monsieur” hato ulteriormente quest’oggi nei confronti del suo primo (e unico) inseguitore Nasser Al-, distante adesso 7’53” dalla ...

