Chi è Davide Brivio? dalla MotoGP a CEO di Alpine F1 (Di domenica 10 gennaio 2021) dalla MotoGP alla F1, Davide Brivio sarà il nuovo CEO del team Alpine F1 nella nuova stagione di F1 2021. La carriera di Davide Brivio Davide Brivio, classe 1963 è originario di Galgiana, provincia di Lecco, sin da piccolo ha amato il mondo dei motori ed è riuscito a realizzare il suo sogno di bambino. Dopo il diploma da Ragioniere Programmatore, ha iniziato a gareggiare nel motocross ma si rende conto ben presto che come pilota non è molto veloce. Rimane nell'ambito del motocross ma come reporter e fotografo. Nei primi anni 90 inizia a collaborare come addetto stampa del pilota Fabrizio Pirovano nel team Yamaha, nel campionato Superbike per poi l'anno dopo diventarne team manager. Dopo 10 anni di Superbike, l'italiano approda ...

