Bonus mobili e bonus giardini, due proroghe per tutto il 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono le due misure forse più popolari dell’intero pacchetto delle detrazioni fiscali: novità importanti per l’acquisto di elettrodomestici con novo tetto di spesa a 16mila euro e detrazione al 50% della spesa Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono le due misure forse più popolari dell’intero pacchetto delle detrazioni fiscali: novità importanti per l’acquisto di elettrodomestici con novo tetto di spesa a 16mila euro e detrazione al 50% della spesa

Qualenergiait : Il bonus mobili vale anche per chi cede il credito dei lavori di ristrutturazione - 12qbert : Il bonus mobili maggiorato...Ci prendono per il culo e a noi piace...Sono costernato! - MazzoldiArreda : Collezione MOVIDA di Cerasa composizione 48 Bagno L.95 P.51 Colonne L.35 Realizzabile in varie finiture colori e mi… - qui_finanza : Extra bonus mobili 2021, arriva la proroga: come funziona Allargato il massimale di spesa per la detrazione sull'ac… - franser_real : Per chi vale il bonus mobili 'maggiorato' -