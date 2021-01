Verissimo, Raoul Bova ricorda commosso i genitori: “Non ti lasciano mai” (Di sabato 9 gennaio 2021) Raoul Bova torna a Verissimo per un’intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin. Dopo l’intervista di coppia con la sua Rocío lo scorso ottobre, l’attore questa volta si racconta a tu per tu con la conduttrice. Con immenso dolore, ricorda la scomparsa di entrambi i genitori nel giro di due soli anni: “È un colpo che ti porta al tappeto“. Raoul Bova: il ricordo dei genitori Lieto ritorno a Verissimo: Raoul Bova rientra nel folto parterre di ospiti che Silvia Toffanin ha voluto per la puntata di quest’oggi. L’attore ritorna nello studio del programma dopo l’ultima intervista rilasciata lo scorso ottobre, la prima in coppia con la compagna Rocío Muñoz Morales. Nell’appuntamento con ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021)torna aper un’intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin. Dopo l’intervista di coppia con la sua Rocío lo scorso ottobre, l’attore questa volta si racconta a tu per tu con la conduttrice. Con immenso dolore,la scomparsa di entrambi inel giro di due soli anni: “È un colpo che ti porta al tappeto“.: il ricordo deiLieto ritorno arientra nel folto parterre di ospiti che Silvia Toffanin ha voluto per la puntata di quest’oggi. L’attore ritorna nello studio del programma dopo l’ultima intervista rilasciata lo scorso ottobre, la prima in coppia con la compagna Rocío Muñoz Morales. Nell’appuntamento con ...

