Speranza: "Bene i vaccini, ma le restrizioni saranno l'arma principale ancora per qualche mese" (Di sabato 9 gennaio 2021) «Questa è la prima grande sfida: non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure restrittive che sono l’arma fondamentale per la... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 gennaio 2021) «Questa è la prima grande sfida: non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure restrittive che sono l’fondamentale per la...

Antonio_Tajani : Giacomo Cagnoli, coordinatore di @fi_giovani #Umbria, oggi è stato vaccinato in qualità di medico. Sta bene e non h… - simonedallora : RT @TgLa7: #Speranza: su vaccini partiti bene ma siamo a inizio percorso. Superati 500000 vaccinati. Dosi di cui disponiamo ancora limitate… - Dome689 : RT @TgLa7: #Speranza: su vaccini partiti bene ma siamo a inizio percorso. Superati 500000 vaccinati. Dosi di cui disponiamo ancora limitate… - infoitinterno : Crisi di governo, il cdm slitta a metà settimana per salvare il Recovery plan. Speranza: 'Bene raddoppio riso… - nio_fivestars : RT @TgLa7: #Speranza: su vaccini partiti bene ma siamo a inizio percorso. Superati 500000 vaccinati. Dosi di cui disponiamo ancora limitate… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Bene Speranza: "Bene i vaccini, ma le restrizioni saranno l'arma principale ancora per qualche mese" Gazzetta del Sud Milan, c'è attesa per l’esito dei tamponi dopo la positività di de Ligt

In vista della partita di questa sera con il Torino come se non bastassero già gli infortuni, il Milan deve guardarsi bene anche dal Coronavirus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport ...

Speranza: "Bene i vaccini", ma le restrizioni saranno l'arma principale ancora per qualche mese

"Comportamenti corretti e misure restrittive sono l’arma fondamentale per la battaglia contro il virus ancora per qualche mese" ...

In vista della partita di questa sera con il Torino come se non bastassero già gli infortuni, il Milan deve guardarsi bene anche dal Coronavirus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport ..."Comportamenti corretti e misure restrittive sono l’arma fondamentale per la battaglia contro il virus ancora per qualche mese" ...