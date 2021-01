SanPa | Fabio Cantelli | «Chiudendomi in uno stanzino mi ha ridato la libertà»

Leggi su vanityfair

«Nei primi sei mesi scappai 5-6 volte, ero un osso duro, ma Vincenzo era sempre pronto a riaccogliermi» così introduce l'episodio che ha segnato il suo cambiamento. «Una volta scappai a Milano, era un periodo autodistruttivo – spiega – mi facevo sia di eroina che di cocaina in vena. Allora Vincenzo mandò due marcantoni a recuperarmi: mi rinchiusero in uno stanzino per diciotto giorni. Raggiunsi l'acme dell'angoscia, tentai il suicidio, ma poi scaturì un inatteso senso di pace, mi arresi ed ebbi una sorta di sdoppiamento della coscienza a tal punto da vedermi da fuori e pensare "com'è disperato questo esserino raggomitolato su una brandina"». Seppur con maniere forti, quell'esperienza fu decisiva, ruppe il rapporto solidale con la droga e rappresentò il principio del processo che lo portò alla liberazione dalla dipendenza.