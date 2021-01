Salvini-Open Arms, sarà processo?/ Udienza in corso: "Imputato per aver difeso leggi" (Di sabato 9 gennaio 2021) Salvini-Open Arms, al via l'Udienza preliminare nel carcere Ucciardone di Palermo: "Singolare essere nell'aula del Maxiprocesso alla mafia". Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021), al via l'preliminare nel carcere Ucciardone di Palermo: "Singolare essere nell'aula del Maxialla mafia".

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - codeghino10 : RT @ilgiornale: Salvini accusato di sequestro di persona. Ma spuntano diversi sospetti sul comportamento del comandante dell'Ong spagnola O… - Butter_Fly_1 : RT @Libero_official: #OpenArms, processo iniziato ma spunta il mistero del comandante: l'asso nella manica di #Salvini -