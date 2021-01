Roger Federer e la rinuncia agli Australian Open | la famiglia viene prima

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’assenza di Roger Federer agli Australian Open è nota già da qualche settimana. In molti hanno pensato che fosse il mancato recupero dal doppio intervento al ginocchio a tenerlo lontano dai campi. Invece c’è qualcosa di diverso: la priorità del campione svizzero va ora alla sua famiglia, per loro Re Roger non sarà in Australia.