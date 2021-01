Renzi non rompe con Conte. "Ma basta immobilismo, ora accelerare, correre" (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Rivendicando i risultati ottenuti dall'Italia sulle vaccinazioni e rimarcando l'importanza della fase che si sta per aprire, con i 222 miliardi del Next generation Eu da investire, Giuseppe Conte tenta di ricompattare la maggioranza di governo. Lo fa con un post pubblicato su Facebook a una manciata di ore dal doppio appuntamento di Italia Viva, con la riunione della Cabina di Regia renziana e, poi, con l'assemblea dei gruppi di Camera e Senato, tutto in videocollegamento. Matteo Renzi, al momento, non sembra intenzionato a fare passi indietro rispetto alle richieste fatte pervenire al governo. L'ultima della quale è avere a disposizione il testo completo del piano di ripartenza e resilienza. Il leader di Italia Viva ne parla con i parlamentari convocati per fare il punto su quanto avvenuto ieri al vertice di maggioranza. Esordisce con un passaggio su quanto ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Rivendicando i risultati ottenuti dall'Italia sulle vaccinazioni e rimarcando l'importanza della fase che si sta per aprire, con i 222 miliardi del Next generation Eu da investire, Giuseppetenta di ricompattare la maggioranza di governo. Lo fa con un post pubblicato su Facebook a una manciata di ore dal doppio appuntamento di Italia Viva, con la riunione della Cabina di Regia renziana e, poi, con l'assemblea dei gruppi di Camera e Senato, tutto in videocollegamento. Matteo Renzi, al momento, non sembra intenzionato a fare passi indietro rispetto alle richieste fatte pervenire al governo. L'ultima della quale è avere a disposizione il testo completo del piano di ripartenza e resilienza. Il leader di Italia Viva ne parla con i parlamentari convocati per fare il punto su quanto avvenuto ieri al vertice di maggioranza. Esordisce con un passaggio su quanto ...

