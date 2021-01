Radio GAMeC e laboratori per bambini: gli eventi online del week-end (Di sabato 9 gennaio 2021) A causa delle restrizioni disposte per la pandemia da Coronavirus non vengono organizzate iniziative dal vivo sul territorio. Ecco alcuni appuntamenti proposti online da realtà bergamasche nel week-end di sabato 9 e domenica 10 gennaio. Sabato 9 gennaio primo appuntamento del 2021 con Radio GAMeC PopUp. Per la sua undicesima puntata il camper della Radio trasmetterà da piazza Giacomo Carrara, a Bergamo, di fronte all’ingresso della GAMeC. In vista della possibile riapertura dei musei e dei luoghi di cultura il 15 gennaio, la puntata sarà interamente dedicata ai musei, analizzandone il ruolo e la funzione sociale in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. I conduttori Alberto Nigro e Andrea Frateff-Gianni ne parleranno con Gabriella Belli, Direttrice della Fondazione Musei ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 gennaio 2021) A causa delle restrizioni disposte per la pandemia da Coronavirus non vengono organizzate iniziative dal vivo sul territorio. Ecco alcuni appuntamenti propostida realtà bergamasche nel-end di sabato 9 e domenica 10 gennaio. Sabato 9 gennaio primo appuntamento del 2021 conPopUp. Per la sua undicesima puntata il camper dellatrasmetterà da piazza Giacomo Carrara, a Bergamo, di fronte all’ingresso della. In vista della possibile riapertura dei musei e dei luoghi di cultura il 15 gennaio, la puntata sarà interamente dedicata ai musei, analizzandone il ruolo e la funzione sociale in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. I conduttori Alberto Nigro e Andrea Frateff-Gianni ne parleranno con Gabriella Belli, Direttrice della Fondazione Musei ...

Ultime Notizie dalla rete : Radio GAMeC Radio GAMeC e laboratori per bambini: gli eventi online del week-end BergamoNews Radio GAMeC PopUp - XI puntata

Per il primo appuntamento del 2021, Radio GAMeC PopUp trasmetterà in diretta da Piazza Carrara, a Bergamo, davanti alla GAMeC. In vista della possibile riapertura dei luoghi di cultura il 15 gennaio, ...

GAMeC: la programmazione 2021. Le parole di Lorenzo Giusti

Da aprile a Bergamo le nuove mostre, con grandi nomi, progetti site-specific e importanti collaborazioni. Le parole del Direttore della GAMeC ...

