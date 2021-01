Open Arms, Salvini in aula al processo per sequestro di persona: «Non ho agito da solo, ma insieme al governo» (Di sabato 9 gennaio 2021) «Il divieto di approdo della nave dell’ong Open Arms non fu una decisione individuale di Matteo Salvini, ma dell’intero esecutivo» del governo Conte I. È la tesi portata dinanzi al gup di Palermo dall’avvocata della difesa Giulia Bongiorno, a margine dell’udienza preliminare del processo che vede l’ex ministro dell’Interno imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, nell’agosto del 2019, di 147 migranti (inizialmente ne erano stati indicati 107 e la procura ne ha richiesto la rettifica, ndA) soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms. Durante l’udienza preliminare, l’avvocato della difesa Giulia Bongiorno ha richiesto la produzione di diversi documenti, tra cui ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) «Il divieto di approdo della nave dell’ongnon fu una decisione individuale di Matteo, ma dell’intero esecutivo» delConte I. È la tesi portata dinanzi al gup di Palermo dall’avvocata della difesa Giulia Bongiorno, a margine dell’udienza preliminare delche vede l’ex ministro dell’Interno imputato didie rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, nell’agosto del 2019, di 147 migranti (inizialmente ne erano stati indicati 107 e la procura ne ha richiesto la rettifica, ndA) soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola. Durante l’udienza preliminare, l’avvocato della difesa Giulia Bongiorno ha richiesto la produzione di diversi documenti, tra cui ...

