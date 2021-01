Open Arms: difesa Salvini chiede produzione deposizione Toninelli (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – La difesa di Matteo Salvini ha chiesto, come apprende l’Adnkronos, la produzione di alcuni documenti, nell’ambito dell’udienza preliminare a carico dell’ex ministro. Tra i documenti richiesti la deposizione dell’ex ministro Danilo Toninelli a Catania, e i contenuti di una pen drive dove ci sono comunicazioni, mail, libri di bordo della Open Arms. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – Ladi Matteoha chiesto, come apprende l’Adnkronos, ladi alcuni documenti, nell’ambito dell’udienza preliminare a carico dell’ex ministro. Tra i documenti richiesti ladell’ex ministro Daniloa Catania, e i contenuti di una pen drive dove ci sono comunicazioni, mail, libri di bordo della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

