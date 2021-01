La sfida di Toti: «Serve un esecutivo d’unità nazionale. E un De Gasperi che non c’è» (Di sabato 9 gennaio 2021) La sfida di Toti al caos di governo: «Serve un esecutivo d’unità nazionale. E un De Gasperi… Ma guardandomi intorno, in giro non ne vedo». Toti non ha dubbi su quale potrebbe essere la via d’uscita dallo stallo dell’esecutivo. Dalla crisi. La strada maestra da seguire per le scelte importanti che gravano sulla testa degli italiani. Per il governatore della Liguria e leader di Cambiamo! c’è un solo modo per uscire dall’empasse che incombe sul Paese: «Come dopo le grandi tragedie, ad esempio la Seconda Guerra Mondiale, i partiti facciano un esecutivo di unità nazionale per far ripartire l’Italia. Per prendere insieme le grandi decisioni». Toti: «Serve un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Ladial caos di governo: «un. E un De… Ma guardandomi intorno, in giro non ne vedo».non ha dubbi su quale potrebbe essere la via d’uscita dallo stallo dell’. Dalla crisi. La strada maestra da seguire per le scelte importanti che gravano sulla testa degli italiani. Per il governatore della Liguria e leader di Cambiamo! c’è un solo modo per uscire dall’empasse che incombe sul Paese: «Come dopo le grandi tragedie, ad esempio la Seconda Guerra Mondiale, i partiti facciano undi unitàper far ripartire l’Italia. Per prendere insieme le grandi decisioni».: «un ...

SecolodItalia1 : La sfida di Toti: «Serve un esecutivo d’unità nazionale. E un De Gasperi che non c’è» - toti_alessandra : RT @fotoprofilorosa: raffa:”secondo me devi andare te in sfida ari” arianna:”perché io?” raffa: #Amici20 - fisco24_info : Giorni decisivi per Conte, Renzi pronto alla sfida in Aula: 'Caccia ai responsabili al Senato', Toti e Cesa dicono… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida Toti Giorni decisivi per Conte, Renzi pronto alla sfida in Aula Agenzia ANSA Domizzi si veste da Gotti: «Cara Udinese ti spiego come devi affrontare il Napoli»

Il doppio ex, oggi allenatore del Pordenone primavera, tra ricordi e aneddoti, presenta la sfida di domenica tra bianconeri e partenopei al “Friuli” ...

Monni e Mazzeo tra i depuratori

L’assessora all’ambiente della regione Toscana Monia Monni ha visitato i depuratori Aquarno e Cuoiodepur di Santa Croce e San Miniato insieme al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e al ...

Il doppio ex, oggi allenatore del Pordenone primavera, tra ricordi e aneddoti, presenta la sfida di domenica tra bianconeri e partenopei al “Friuli” ...L’assessora all’ambiente della regione Toscana Monia Monni ha visitato i depuratori Aquarno e Cuoiodepur di Santa Croce e San Miniato insieme al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e al ...