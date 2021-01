Il 2021 di Johnny Depp e Amber Heard è iniziato come è finito il 2020: combattendo in tribunale (Di sabato 9 gennaio 2021) Anno nuovo, stesso incubo. Si profila così il 2021 degli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, iniziato esattamente come era finito il 2020: combattendo in tribunale. I due, che sono detti addio nel 2017 tra reciproche accuse di violenze domestiche, lo scorso luglio si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale nell’ambito del processo intentato da Depp al Sun che l’aveva definito un «picchiatore di mogli». Tre settimane di udienze in cui sono stati dati in pasto al mondo i raccapriccianti retroscena di un matrimonio a base di violenza, sangue, alcol, droghe e degrado. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Anno nuovo, stesso incubo. Si profila così il 2021 degli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, iniziato esattamente come era finito il 2020: combattendo in tribunale. I due, che sono detti addio nel 2017 tra reciproche accuse di violenze domestiche, lo scorso luglio si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale nell’ambito del processo intentato da Depp al Sun che l’aveva definito un «picchiatore di mogli». Tre settimane di udienze in cui sono stati dati in pasto al mondo i raccapriccianti retroscena di un matrimonio a base di violenza, sangue, alcol, droghe e degrado.

Nel divorzio da incubo dei due attori si apre un nuovo capitolo: un giudice della Virginia ha appena dato l’ok a Amber Heard per procedere con la controquerela in cui chiede all'ex marito, per diffama ...

