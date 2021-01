David Bowie: il concerto per il Duca Bianco (Di sabato 9 gennaio 2021) Si intitola “A Bowie Celebration: Just For One Day” ed è un concerto in streaming organizzato da Mike Garson, pianista che collaborò con Bowie. Si è tenuto ieri e vi hanno partecipato artisti rock come Dave Navarro e Corey Taylor. Con loro hanno suonato musicisti che in passato collaborarono con David Bowie. I Duran Duran, tra gli ospiti in scaletta, hanno suonato una cover di “Five Years”. Chi era David Bowie? David Bowie è stato un grande nome della scena glam rock. Un sondaggio lanciato da BBC Two nel 2019 l’ha incoronato come il più grande entertainer del ventesimo secolo. Bowie esordisce con una serie di lavori che strizzano l’occhio alla musica folk. Negli anni ’70 arriva la metamorfosi: l’artista folk ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Si intitola “ACelebration: Just For One Day” ed è unin streaming organizzato da Mike Garson, pianista che collaborò con. Si è tenuto ieri e vi hanno partecipato artisti rock come Dave Navarro e Corey Taylor. Con loro hanno suonato musicisti che in passato collaborarono con. I Duran Duran, tra gli ospiti in scaletta, hanno suonato una cover di “Five Years”. Chi eraè stato un grande nome della scena glam rock. Un sondaggio lanciato da BBC Two nel 2019 l’ha incoronato come il più grande entertainer del ventesimo secolo.esordisce con una serie di lavori che strizzano l’occhio alla musica folk. Negli anni ’70 arriva la metamorfosi: l’artista folk ...

