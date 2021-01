Coronavirus, lo studio sugli asintomatici a Wuhan: “Potrebbero riaccendere focolai” (Di sabato 9 gennaio 2021) Una notizia delle ultime ore che getta un velo di preoccupazione sulla città di Wuhan: uno studio avrebbe rilevato che migliaia di soggetti asintomatici al Coronavirus: “Potrebbero riaccendere focolai”. (fonte getty)Migliaia di asintomatici rilevati a Wuhan, quando l’infezione da Coronavirus contagio era considerato ‘sotto controllo’: è quanto sarebbe emerso da uno studio elaborato dall’Università di Wuhan. Con l’intento di testare gli anticorpi al virus degli abitanti, gli esperti hanno analizzato circa sessantamila soggetti sani. Dallo studio è arrivato il dato inaspettato: l’1.68 per cento della popolazione ha sviluppato anticorpi al Coronavirus. ... Leggi su altranotizia (Di sabato 9 gennaio 2021) Una notizia delle ultime ore che getta un velo di preoccupazione sulla città di: unoavrebbe rilevato che migliaia di soggettial: “”. (fonte getty)Migliaia dirilevati a, quando l’infezione dacontagio era considerato ‘sotto controllo’: è quanto sarebbe emerso da unoelaborato dall’Università di. Con l’intento di testare gli anticorpi al virus degli abitanti, gli esperti hanno analizzato circa sessantamila soggetti sani. Dalloè arrivato il dato inaspettato: l’1.68 per cento della popolazione ha sviluppato anticorpi al. ...

