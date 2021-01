Conte su Facebook: «Il Paese sta soffrendo, serve coesione politica» (Di sabato 9 gennaio 2021) Il premier annuncia nuove misure di sostegno e uno scostamento di bilancio da portare in Parlamento. «Sono impaziente, perché abbiamo una chance storica per rilanciare l’Italia» Leggi su corriere (Di sabato 9 gennaio 2021) Il premier annuncia nuove misure di sostegno e uno scostamento di bilancio da portare in Parlamento. «Sono impaziente, perché abbiamo una chance storica per rilanciare l’Italia»

LegaSalvini : ++ ?? ROBA DA ISTITUTO LUCE! LA RAI AMMETTE CHE TUTTE LE IMMAGINI DI CONTE CHE VANNO IN ONDA SUI SUOI TG SONO SCELT… - carlosibilia : Con Conte l'Italia è di nuovo credibile Link al post=> - LegaSalvini : #Morelli: Processo a Salvini per aver difeso i confini. Un senatore della Lega viene chiamato da Conte che gli offr… - Miti_Vigliero : RT @EnricoPazzi: ??PORNO POLITIKA CON @BiondoNik Con Nicola Biondo parliamo del Conte Mannaro. ??In podcast?? Su Spotify: - fabriziopagani1 : @GiuseppeConteIT il paese soffre oltre il dovuto perché un incapace si è circondato di suoi simili per la guida del… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Facebook Conte su Facebook: “Il Paese attraversa un periodo difficilissimo sotto tutti i punti di vista” Orizzonte Scuola Conte su Facebook: «Il Paese sta soffrendo, serve coesione politica»

Il premier annuncia nuove misure di sostegno e uno scostamento di bilancio da portare in Parlamento. «Sono impaziente, perché abbiamo una chance storica per rilanciare l’Italia» ...

Conte, i partiti, gli scenari a un passo dalla crisi

L’ultimo appello di Conte, le condizioni di Renzi, la mediazione del Pd, l’arroccamento del M5S: la mappa per capire come finirà il risiko da cui dipende la sopravvivenza del governo.

Il premier annuncia nuove misure di sostegno e uno scostamento di bilancio da portare in Parlamento. «Sono impaziente, perché abbiamo una chance storica per rilanciare l’Italia» ...L’ultimo appello di Conte, le condizioni di Renzi, la mediazione del Pd, l’arroccamento del M5S: la mappa per capire come finirà il risiko da cui dipende la sopravvivenza del governo.