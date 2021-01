Cartelle pazze | Scafati Arancione | “Non possono essere sempre i cittadini a pagare”

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sulle “” si consuma l’ennesima brutta pagina di politica a. Al sindaco chiediamo di applicare il metodo del “buon padre di famiglia”. I residenti nonquesti disagi enormi”. Cosìinterviene sulla raffica di avvisi, ai concontribuenti, per la Tari del 2015. “Da tempo diciamo che la gestione dei tributi ha bisogno di riflessioni giuste e non figlie degli umori delle amministrazioni. Sono stati fatti degli errori da chi governava prima e da chi sta amministrando adesso . Ora, è davvero inutile mettersi le medaglie in petto con i soliti “noi lo avevamo detto”. C’èda ricordare una cosa ben precisa: chi ha l’onere di governare questo Comune ha ...

