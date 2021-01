Can Yaman multato a Roma per violazione delle norme anti-Covid (Di sabato 9 gennaio 2021) L’attore turco Can Yaman è stato multato a Roma per violazione delle norme anti-Covid. Da quanto emerge, la sanzione di 400 euro che gli è stata imposta è dovuta all’assembramento di ieri davanti all’albergo Romano dove si sono radunati decine di fan: con l’entourage dell’attore e con l’albergo, riferiscono fonti della questura, era stato concordato che Yaman entrasse da una porta posteriore, come è effettivamente avvenuto. Ma successivamente l’attore sarebbe uscito senza avvisare dalla porta principale. Immediatamente i suoi fan si sono accalcati in cerca di foto e autografi, prima di essere allontanati dalla polizia. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) L’attore turco Canè statoper. Da quanto emerge, la sanzione di 400 euro che gli è stata imposta è dovuta all’assembramento di ieri davall’albergono dove si sono radunati decine di fan: con l’entourage dell’attore e con l’albergo, riferiscono fonti della questura, era stato concordato cheentrasse da una porta posteriore, come è effettivamente avvenuto. Ma successivamente l’attore sarebbe uscito senza avvisare dalla porta principale. Immediatamente i suoi fan si sono accalcati in cerca di foto e autografi, prima di essere allontanati dalla polizia.

