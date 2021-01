Benevento, Foggia: «Reynolds e Pinamonti? Trattative non ancora chiuse» (Di sabato 9 gennaio 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato del calciomercato e delle situazioni legate a Reynolds e Pinamonti Pasquale Foggia, direttore sportivoo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calciomercato e delle situazioni di Pinamonti e Reynolds. Pinamonti E Reynolds – «Pinamonti e Reynolds sono due profili molto interessanti, giovani di prospettiva proprio come piacciono a noi. Se mi chiedete della trattativa non posso dire che è già chiusa. Mi limito a confermare il nostro grande interesse». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato del calciomercato e delle situazioni legate aPasquale, direttore sportivoo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calciomercato e delle situazioni di– «sono due profili molto interessanti, giovani di prospettiva proprio come piacciono a noi. Se mi chiedete della trattativa non posso dire che è già chiusa. Mi limito a confermare il nostro grande interesse». Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Benevento, Foggia: 'Pinamonti e Reynolds ci interessano, ma non sono ancora affari chiusi' - BombeDiVlad : ???? #Benevento, #Foggia commenta il mercato della #Strega Le sue parole su #Reynols e #Pinamonti ?????? #LBDV… - PagineRomaniste : #Benevento, Foggia: '#Reynolds? C'è il nostro interesse, ma la trattativa non è chiusa' #ASRoma #calciomercato - MCalcioNews : Benevento, le parole del DS Foggia sul mercato: 'Pinamonti e Reynolds sono due nomi che ci piacciono, ma non sono a… - LAROMA24 : Benevento, Foggia: 'Reynolds ci interessa, ma la trattativa non è chiusa' #AsRoma -