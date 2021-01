Vaccino Covid Moderna, da Regno Unito ok a utilizzo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Londra, 8 gen. (Adnkronos) - Le autorità regolatorie nazionali hanno autorizzato l'uso nel Regno Unito del Vaccino anti-Covid prodotto da Moderna. Lo riporta la 'Bbc'. Secondo il governo britannico, il via libera al Vaccino è arrivato dopo mesi di rigorosi test clinici, che hanno visto coinvolte decine di migliaia di persone, e analisi approfondite sulla sua sicurezza ed efficacia. Londra ha annunciato che acquisterà altre 10 milioni di dosi del Vaccino di Moderna a seguito della sua approvazione, che si aggiungono alle sette milioni già ordinate. Le consegne dovrebbero iniziare in primavera. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha definito "una grande notizia" l'approvazione del Vaccino, definendolo "un'altra arma nel nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Londra, 8 gen. (Adnkronos) - Le autorità regolatorie nazionali hanno autorizzato l'uso neldelanti-prodotto da. Lo riporta la 'Bbc'. Secondo il governo britannico, il via libera alè arrivato dopo mesi di rigorosi test clinici, che hanno visto coinvolte decine di migliaia di persone, e analisi approfondite sulla sua sicurezza ed efficacia. Londra ha annunciato che acquisterà altre 10 milioni di dosi deldia seguito della sua approvazione, che si aggiungono alle sette milioni già ordinate. Le consegne dovrebbero iniziare in primavera. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha definito "una grande notizia" l'approvazione del, definendolo "un'altra arma nel nostro ...

