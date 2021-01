Uomini e Donne, arriva la versione vip?/ In prima serata con Giulia De Lellis, ma... (Di venerdì 8 gennaio 2021) Clamorosa indiscrezione su Uomini e Donne: arriva la versione vip? Spunta l'ipotesi di un format n prima serata con Giulia De Lellis opinionista. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) Clamorosa indiscrezione sula? Spunta l'ipotesi di un format nconDeopinionista.

elenabonetti : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - AzzolinaLucia : Il #6gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Sicilia, #PiersantiMattarella. Emblema della vo… - trash_italiano : In arrivo una versione vip di Uomini e Donne in prima serata? Ecco l’indiscrezione - ibiksel : RT @planisferiale: buongiorno donne ricordate di bere lacrime di uomini per restate idratate, treat yourselves queens???????????????? - h3avenisaplace : RT @planisferiale: buongiorno donne ricordate di bere lacrime di uomini per restate idratate, treat yourselves queens???????????????? -