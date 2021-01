Strage Viareggio, Cassazione: prescritti omicidi colposi, appello bis su disastro (Di venerdì 8 gennaio 2021) La quarta sezione penale della Cassazione, nel processo sulla Strage di Viareggio, ha dichiarato prescritte le accuse di omicidio colposo e disposto lo svolgimento di un appello bis soltanto per il capo di imputazione relativo al disastro colposo. Cadono quindi le accuse di omicidio colposo per tutti gli imputati nel processo sul disastro ferroviario, in cui persero la vita 32 persone. “È una vergogna”, ha gridato secondo quanto riporta Repubblica uno dei parenti delle vittime riuniti in una sala della Croce Verde di Viareggio per aspettare la sentenza. La Corte ha disposto un nuovo processo per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italine (Fs) e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), condannato in ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) La quarta sezione penale della, nel processo sulladi, ha dichiarato prescritte le accuse dio colposo e disposto lo svolgimento di unbis soltanto per il capo di imputazione relativo alcolposo. Cadono quindi le accuse dio colposo per tutti gli imputati nel processo sulferroviario, in cui persero la vita 32 persone. “È una vergogna”, ha gridato secondo quanto riporta Repubblica uno dei parenti delle vittime riuniti in una sala della Croce Verde diper aspettare la sentenza. La Corte ha disposto un nuovo processo per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italine (Fs) e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), condannato in ...

