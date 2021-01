Skeleton | Coppa del Mondo Winterberg 2021 | a sorpresa Alexander Tretiakov riesce ad interrompere il dominio di Dukurs

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva nella quinta tappa delladeldimaschile la sconfitta adi Martins. Il lettone è infatti costretto ad arrendersi ad uno dei più grandi rivali sul catino di(Germania): ad imporsi è il russo, campione olimpico di Sochi 2014. Gara perfetta quella del 35enne che agguanta il successo numero 18 della carriera. La prova odierna assegnava anche le medaglie a livello continentale, quindisi prende il secondo oro a distanza addirittura di 14 anni (si impose infatti a Koenigssee nel 2007). 1’52”36 il suo crono finale. Come detto,deve alzare bandiera bianca per soli 17 centesimi. Si interrompono due strisce di vittorie per il lettone: ...