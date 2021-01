Sbarca in Italia il vaccino Moderna. Il ‘bugiardino’ svela tutte le differenze dal farmaco Pfizer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo il vaccino prodotto da Pfizer Biontech, Sbarca in Italia il vaccino Moderna. L’Aifa, Agenzia Italiana del farmaco, ha dato il via libera al secondo vaccino. Come funziona? Come si conserva? Quante dosi devono essere somministrate? Il vaccino Moderna Sbarca in Italia Già somministrato negli Stati Uniti, in Canada e in Israele, il vaccino di Moderna è stato sviluppato in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases . Leggendo il ‘bugiardino’ del ‘Moderna covid vaccine‘ si ricava un quadro non lontano da quello del vaccino già utilizzato. Le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo ilprodotto daBiontech,inil. L’Aifa, Agenziana del, ha dato il via libera al secondo. Come funziona? Come si conserva? Quante dosi devono essere somministrate? IlinGià somministrato negli Stati Uniti, in Canada e in Israele, ildiè stato sviluppato in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases . Leggendo ildel ‘covid vaccine‘ si ricava un quadro non lontano da quello delgià utilizzato. Le ...

