Previsioni Meteo del Pomeriggio di Venerdì 8 Gennaio 2021

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ecco ledel 8a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 8? Almaggiori aperture con cieli ancora coperti sulla Val Padana. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali

Previsioni per la serata di oggi venerdì 8 gennaio 2021 Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni isolate. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti orientali. Mari: mossi con moto ondoso in au ...Meteo, quali saranno le previsioni per i prossimi giorni e in particolare per il weekend? Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, il fine settimana che ci accingiamo ad affrontare ...