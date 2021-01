Pomezia, strada colabrodo per entrare a Campo Jemini: nel tratto “gestito” da Ardea voragini e buche (FOTO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Pomezia ci risiamo: la strada per entrare a Campo Jemini è tornata impraticabile. Come ogni anno, in concomitanza con l’arrivo di freddo e pioggia, il tratto di Via delle Orchidee è sprofondato in uno stato vergognoso, tra buche e voragini di dimensioni spaventose che mettono a repentaglio gomme (e pazienza) di chi si ritrova a percorrerla. Lo scorso anno, dopo le consuete e innumerevoli segnalazioni, il Comune di Pomezia era intervenuto asfaltando un piccolo tratto di strada a ridosso del “ponticello”; ma il problema si era – e lo è ancora – spostato più in là, con il resto della strada falcidiata dalle buche e diventata ai limiti della praticabilità (non a caso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021)ci risiamo: laperè tornata impraticabile. Come ogni anno, in concomitanza con l’arrivo di freddo e pioggia, ildi Via delle Orchidee è sprofondato in uno stato vergognoso, tradi dimensioni spaventose che mettono a repentaglio gomme (e pazienza) di chi si ritrova a percorrerla. Lo scorso anno, dopo le consuete e innumerevoli segnalazioni, il Comune diera intervenuto asfaltando un piccolodia ridosso del “ponticello”; ma il problema si era – e lo è ancora – spostato più in là, con il resto dellafalcidiata dallee diventata ai limiti della praticabilità (non a caso ...

Allarme polpette avvelenate nel centro urbano di Pomezia. A trovarle sono stati alcuni proprietari di cani mentre portavano a spasso i loro pelosetti in ...

