Napoli, Koulibaly ritorna in gruppo. Ancora a parte Mertens e Demme

Sessione di allenamento svolta in mattinata per il Napoli in ottica sfida all'Udinese. Dopo il riscaldamento in palestra e in campo, la squadra di Gattuso ha svolto la partitella su campo ridotto. Prima parte in gruppo per Koulibaly e seconda parte personalizzata. Ancora fuori Mertens, alle prese con le sedute di terapia e lavoro personalizzato. Solo terapie per Demme.

Foto: Sito Napoli
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

