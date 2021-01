Mondiali a Cortina Ma solo a porte chiuse C'è la conferma del Cts (Di venerdì 8 gennaio 2021) I Mondiali di sci si faranno a Cortina, ma la gente li vedrà in tv, non da bordo pista. Il Covid priva la montagna anche di questa piccola rivincita. Nell'anno degli impianti sciistici chiusi - i ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Idi sci si faranno a, ma la gente li vedrà in tv, non da bordo pista. Il Covid priva la montagna anche di questa piccola rivincita. Nell'anno degli impianti sciistici chiusi - i ...

LIRRIVERENTE3 : cortina : ok mondiali di sci ma a porte chiuse #ilgazzettino - peterkama : cortina : ok mondiali di sci ma a porte chiuse #ilgazzettino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Verso il via libera a porte chiuse per Mondiali sci Cortina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Verso il via libera a porte chiuse per Mondiali sci Cortina - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Verso il via libera a porte chiuse per Mondiali sci Cortina -