Miozzo (Cts): “Serve un altro po’ di pazienza, la scuola resista altri tre mesi” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, Agostino Miozzo, ha analizzato la curva epidemiologica in Italia e in particolare ha chiesto un altro po’ di pazienza ad alunni e professori e in generale al mondo della scuola: “Azzolina ha fatto dei miracoli: io non la difendo, non sono il suo avvocato, ma rilevo che ha preso quell’incarico e poco dopo è scoppiata la pandemia, si è ritrovata un sistema disastrato. La scuola sta avendo dei progressi, dobbiamo avere attenzione e pazienza e superare questi 2-3 mesi”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, Agostino, ha analizzato la curva epidemiologica in Italia e in particolare ha chiesto unpo’ diad alunni e professori e in generale al mondo della: “Azzolina ha fatto dei miracoli: io non la difendo, non sono il suo avvocato, ma rilevo che ha preso quell’incarico e poco dopo è scoppiata la pandemia, si è ritrovata un sistema disastrato. Lasta avendo dei progressi, dobbiamo avere attenzione ee superare questi 2-3”. SportFace.

FranceskoNew : @p_finocchiaro @scafato @giorgiogilestro @gloquenzi @dariofrance @robersperanza @istsupsan @Antonio_Caramia… - Milli19751 : RT @MMmarco0: Stamattina leggo Agostino Miozzo, coordinatore del CTS, parlare di: - Scuola rischio accettabile - Istituzione di zone verd… - EdizioniAnicia : Covid, Miozzo (Cts): “La curva non si è abbassata. Soluzione lockdown totale, ma non si può” - fotovoltaico_vt : La situazione dell’epidemia di #COVID19 preoccupa ancora e di più, Miozzo (coordinatore del CTS) a Sky:”è stato pro… - ViselliTania : RT @riktroiani: #Miozzo (#CTS): 'Nel sistema a colori delle #Regioni 'è stato proposto di inserire il #verde, per dare obiettivo di speranz… -