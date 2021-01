Milan-Torino, Ibrahimovic si è allenato in parte col gruppo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare, in parte, col gruppo. A distanza di un mese e mezzo dall'infortunio subito contro il Napoli, lo svedese del Milan oggi ha svolto con i compagni una parte dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zlatanè tornato a lavorare, in, col. A distanza di un mese e mezzo dall'infortunio subito contro il Napoli, lo svedese deloggi ha svolto con i compagni unadell'...

DiMarzio : Il #Milan perde #Calhanoglu per la sfida contro il Torino - pisto_gol : Scongiurato il blocco da parte della ASL di Torino la Juve è partita regolarmente per Milano, dove questa sera affr… - sportli26181512 : Ibrahimovic si è allenato in parte in gruppo, ma per Milan-Torino non ci sarà. News: Zlatan Ibrahimovic si è allena… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Milan, buone notizie da #Ibrahimovic: si è allenato in parte col gruppo - thepiolista : Domani il maestro Giampy si prenderà la sua vendetta. #Milan - #Torino -