Manila Nazzaro: 'Quando ho scoperto che il cuore del mio bambino non batteva più'

'Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza', dice a Verissimo la conduttrice, reduce da un aborto

