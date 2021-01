Louis Vuitton, un mese di eventi a Parigi per il menswear (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'implacabile Virgil Abloh, direttore creativo per Louis Vuitton, è determinato ad accendere un faro di speranza creativa, in un inizio anno, diciamo, non proprio dei migliori. Così dopo aver trascorso un 2020 ad allestire progetti speciali, tra Parigi, Shangai e Tokyo, e a creare prodotti per una giusta causa, Abloh alza il sipario sul 2021 con quello che potremmo definire un festival dell'abbigliamento maschile firmato Louis Vuitton, e pensato principalmente per inaugurare il lancio della sua collezione A/I 21. La cosiddetta Walk In The Park di Abloh si terrà tra l'8 e il 31 gennaio e sarà un insieme di esperienze pubbliche, fisiche e digitali pensati come massima espressione del legame tra il designer e la sua community. Dove? Per l'occasione è stato allestito uno spazio espositivo temporaneo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'implacabile Virgil Abloh, direttore creativo per, è determinato ad accendere un faro di speranza creativa, in un inizio anno, diciamo, non proprio dei migliori. Così dopo aver trascorso un 2020 ad allestire progetti speciali, tra, Shangai e Tokyo, e a creare prodotti per una giusta causa, Abloh alza il sipario sul 2021 con quello che potremmo definire un festival dell'abbigliamento maschile firmato, e pensato principalmente per inaugurare il lancio della sua collezione A/I 21. La cosiddetta Walk In The Park di Abloh si terrà tra l'8 e il 31 gennaio e sarà un insieme di esperienze pubbliche, fisiche e digitali pensati come massima espressione del legame tra il designer e la sua community. Dove? Per l'occasione è stato allestito uno spazio espositivo temporaneo ...

Caterinadiiorgi : Louis Vuitton Walk in the Park: le esclusive limited edition maschili, gli eventi a Parigi - YRetlaw : RT @AIessandra__bb: Se le istituzioni non ci rappresentano e calpestano i nostri diritti costituzionali. Come dovremo manifestare il nostr… - rodolfocorrenti : RT @AIessandra__bb: Se le istituzioni non ci rappresentano e calpestano i nostri diritti costituzionali. Come dovremo manifestare il nostr… - SalvatoreTrim13 : RT @AIessandra__bb: Se le istituzioni non ci rappresentano e calpestano i nostri diritti costituzionali. Come dovremo manifestare il nostr… - LukaNeziri : Se chiedi ai maschi etero un po' moda qual è il loro brand preferito ti diranno sicuramente: Jacquemus e Louis Vuitton. Che basic. -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Vuitton Virgil Abloh svela una versione green della trainer Louis Vuitton - MFFashion.com MF Fashion Game over: Tiffany passa a LVMH che azzera e francesizza il board

Game over: Tiffany passa a LVMH che azzera e francesizza il board del brand americano, operazione conclusa a 15,8 miliardi di dollari ...

Lvmh cambia in blocco il vertice di Tiffany

Lvmh completa l’acquisizione di Tiffany & Co e nomina i nuovi vertici della maison americana di gioielleria. In uscita, il 22 gennaio, il CEO Alessandro Bogliolo, sostituito, con effettività immediata ...

Game over: Tiffany passa a LVMH che azzera e francesizza il board del brand americano, operazione conclusa a 15,8 miliardi di dollari ...Lvmh completa l’acquisizione di Tiffany & Co e nomina i nuovi vertici della maison americana di gioielleria. In uscita, il 22 gennaio, il CEO Alessandro Bogliolo, sostituito, con effettività immediata ...