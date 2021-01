Lombardia, ora è ufficiale: vice di Fontana e Moratti alla Sanità (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'annuncio dal governatore che ha chiamato in Giunta anche due deputati della Lega. Gallera estromesso dopo le polemiche sui ritardi della Regione nella campagna vaccinale anti-Covid Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'annuncio dal governatore che ha chiamato in Giunta anche due deputati della Lega. Gallera estromesso dopo le polemiche sui ritardi della Regione nella campagna vaccinale anti-Covid

DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - carlaruocco1 : Non sono ammessi errori ora! Abbiamo avanti un percorso pieno di insidie! Non stiamo parlando del vaccino antinflu… - Superste2011 : @Agenzia_Ansa @robersperanza Ridicoli ! In lombardia eravamo gialla più hanno bloccato tutto per le feste ( ma con… - Mariate48641882 : RT @manginobrioches: Prima #Gallera, ora la #Moratti. Il terzo sarà direttamente Attila. #Sanità #Lombardia - Simo07827689 : RT @manginobrioches: Prima #Gallera, ora la #Moratti. Il terzo sarà direttamente Attila. #Sanità #Lombardia -