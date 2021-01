La crisi profonda del Napoli è figlia soprattutto del distacco di De Laurentiis (Di venerdì 8 gennaio 2021) La crisi profonda del Napoli non è solo tecnica. Il Napoli è in crisi societaria. Una crisi societaria che a maggio 2021 compirà tre anni. De Laurentiis non ha più interesse alla parte sportiva. Il Covid ha cambiato le prospettive, anche quelle dell’imprenditore romano. È cambiato tutto quando il suo giocattolo perfetto non ha più chi, secondo lui, lo rendeva divertente. La sua è una strategia d’uscita: traghettare la sua proprietà nel futuro, trarne i vantaggi economici che il futuro del calcio produrrà, lasciando la società a terzi. Tutto quello che riguarda il campo non è mai stato troppo nei suoi pensieri. Non è mai stato di suo interesse. Le sue parole di campo sono state sempre stonate, fuori scala. Le sorti tecniche hanno, per lui, zero importanza. Il ciclo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ladelnon è solo tecnica. Ilè insocietaria. Unasocietaria che a maggio 2021 compirà tre anni. Denon ha più interesse alla parte sportiva. Il Covid ha cambiato le prospettive, anche quelle dell’imprenditore romano. È cambiato tutto quando il suo giocattolo perfetto non ha più chi, secondo lui, lo rendeva divertente. La sua è una strategia d’uscita: traghettare la sua proprietà nel futuro, trarne i vantaggi economici che il futuro del calcio produrrà, lasciando la società a terzi. Tutto quello che riguarda il campo non è mai stato troppo nei suoi pensieri. Non è mai stato di suo interesse. Le sue parole di campo sono state sempre stonate, fuori scala. Le sorti tecniche hanno, per lui, zero importanza. Il ciclo ...

