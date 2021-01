(Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriveràtante volte, 19enne talento belga del ciclocross, in sella alla sua bicicletta. Magari a braccia alzate e già il prossimo 10 gennaio al campionato nazionale per professionisti dove sfiderà ciclisti del calibro di Wout van Aert, Quinten Hermans e Michael Vanthourenhout. A testa alta, altissima invece, è giànella storia del suo sport.è ila dichiarare la propria omosessualità. Lo ha fatto pubblicamente in un’intervista pubblicata da un sito belga: “Ci pensavo da due anni. E’ stato un grande passo. I miei genitori mi hanno molto incoraggiato. Avevo particolarmente paura delle reazioni degli altri corridori o dei team più grandi, temevo che mi avrebbero guardato con occhi diversi, ...

Stampregimental : RT @ilfattoblog: 'E’ stato un grande passo: al momento c'è un uomo solo al comando' (di @DomeOcchipinti) #ciclismo #comingout #sport #LGBTQ… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'E’ stato un grande passo: al momento c'è un uomo solo al comando' (di @DomeOcchipinti) #ciclismo #comingout #sport #LGBTQ… - ilfattoblog : 'E’ stato un grande passo: al momento c'è un uomo solo al comando' (di @DomeOcchipinti) #ciclismo #comingout #sport… - Noovyis : (Justin Laevens è il primo ciclista professionista a fare coming out: ‘Voglio essere un esempio’) Playhitmusic - - gayit : Justin Laevens, il ciclista belga fa coming out: 'Voglio essere un esempio' - video -

Ultime Notizie dalla rete : Justin Laevens

Il Fatto Quotidiano

19enne promessa del ciclismo belga, Justin Laevens ha fatto coming out dalle pagine di SportNU.be, diventando così il primo ciclista professionista del Paese ad essersi dichiarato omosessuale. Ci pens ...Il giovane e promettente ciclocrossista belga Justin Laevens si è raccontato a cuore aperto in un'intervista rilasciata a SportNU.be, facendo un grande, anzi, grandissimo passo in avanti non solo per ...