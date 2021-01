Il virus non frena gli sbarchi. Cosa dicono i dati Frontex sui migranti (Di venerdì 8 gennaio 2021) La pandemia avrà anche complicato le strategie di alcuni trafficanti di esseri umani, ma nel Mediterraneo centrale non ce ne siamo accorti visto che gli arrivi di migranti sono quasi triplicati rispetto al 2019. Secondo gli ultimi dati di Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, l’anno scorso nell’Ue è arrivato in media il 13 per cento in meno di migranti rispetto all’anno precedente, in totale 99.206 persone considerando le quattro rotte, il numero più basso dal 2013. L’eccezione negativa è la rotta del Mediterraneo centrale con un aumento del 154 per cento: 35.628 arrivi, quasi tutti in Italia con 34.134 migranti registrati dal ministero dell’Interno rispetto agli 11.471 del 2019. Se dunque a Frontex risulta che il calo complessivo è dipeso da misure ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021) La pandemia avrà anche complicato le strategie di alcuni trafficanti di esseri umani, ma nel Mediterraneo centrale non ce ne siamo accorti visto che gli arrivi disono quasi triplicati rispetto al 2019. Secondo gli ultimidi, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, l’anno scorso nell’Ue è arrivato in media il 13 per cento in meno dirispetto all’anno precedente, in totale 99.206 persone considerando le quattro rotte, il numero più basso dal 2013. L’eccezione negativa è la rotta del Mediterraneo centrale con un aumento del 154 per cento: 35.628 arrivi, quasi tutti in Italia con 34.134registrati dal ministero dell’Interno rispetto agli 11.471 del 2019. Se dunque arisulta che il calo complessivo è dipeso da misure ...

Ultime Notizie dalla rete : virus non Covid-19 potrebbe causare danni cerebrali anche se il virus non è nel cervello Wired.it Istituto Spallanzani di Roma: viaggio nell'eccellenza mondiale nella lotta al coronavirus

Ricerca, esperienza, rigidi protocolli di sicurezza: ecco i fattori che rendono l’Istituto Spallanzani di Roma un alleato fondamentale contro le malattie infettive.

Coronavirus: in Calabria 355 nuovi positivi (+106 su Reggio e provincia)

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 436.896 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 456.555 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...

