Il Grande Fratello Vip non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 8 gennaio 2021) perché stasera, 8 gennaio 2021, su Canale 5 non va in onda la puntata del Grande Fratello Vip? Nessun problema, il reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al doppio appuntamento e quindi non andrà in onda oggi, venerdì 8 gennaio. Questa sera, al posto del reality, su Canale 5 andrà in onda il finale di stagione della fiction Mediaset Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci. La serie va in onda dunque sia nel consueto appuntamento del mercoledì che stasera, 8 gennaio, con l’ultima puntata. Gli appassionati del Grande Fratello Vip non devono dunque disperare se stasera il reality non va in onda: ha momentaneamente rinunciato al doppio appuntamento per lasciare spazio al finale di stagione di Fratelli ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021)stasera, 8 gennaio 2021, su Canale 5 non va inla puntata delVip? Nessun problema, il reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al doppio appuntamento e quindi non andrà inoggi, venerdì 8 gennaio. Questa sera, al posto del reality, su Canale 5 andrà inil finale di stagione della fiction Mediaset Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci. La serie va indunque sia nel consueto appuntamento del mercoledì che stasera, 8 gennaio, con l’ultima puntata. Gli appassionati delVip non devono dunque disperare se stasera il reality non va in: ha momentaneamente rinunciato al doppio appuntamento per lasciare spazio al finale di stagione di Fratelli ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - noemigrifoni : @MT_Meli_ Se non ricordo male ai tempi del grande fratello risultava laureato in ingegneria ! - lmjbush : RT @SGOwnsMySoul: Se domani non fate la festa brasiliana, noi italiani boicottiamo il Grande Fratello e guardiamo 'C'è posta per te'. Vogl… -