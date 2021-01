Governo: Bellanova, 'ultime ore di vita? Dipende da Conte' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - ultime ore del Governo Conte II? "Questo Dipende da Conte, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso Conte". Così, intervenendo a 'Ore 14' su Rai2, il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva nel Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) -ore delII? "Questoda, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso". Così, intervenendo a 'Ore 14' su Rai2, il ministro delle Politiche agricole Teresa, capo delegazione di Italia Viva nel

fattoquotidiano : Governo, Bellanova su La7: “Conte scenda da torre d’avorio. Noi di Italia Viva stiamo facendo grande sforzo, per me… - Agenzia_Ansa : Il #governo verso la conta. La ministra di Iv Teresa #Bellanova: 'Vogliamo segnali chiari'. 'Nessuno è insostituibi… - Radio24_news : Da mesi abbiamo posto l'esigenza di avere un nuovo accordo programmatico sulla base del quale affrontare le emergen… - Alien1it : RT @CesareOrtis: CONSIDERATO CHE Nè #ERBOMBA #RENZI #IV Nè #M5PERCENTO POSSONO PERMETTERSI LE #ELEZIONI, AVREBBERO ANCHE STUFATO CON QUESTO… - andreaarma : *GOVERNO: BELLANOVA, 'ESPERIENZA CONCLUSA, LO CAPISCONO ANCHE BAMBINI' =* Roma, 8 gen. (Adnkronos) - 'Per me il te… -