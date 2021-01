Fabio Fognini, ottavi ATP 250 Antalya: prossimo avversario, data, programma, orario, tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Fabio Fognini ha travolto il ceco Michael Vrbensky per 6-4, 7-6(4) nel primo turno del torneo ATP 250 di Antalya. Ottimo esordio stagionale per il ligure, bravo a superare il giovane rivale senza particolari problemi e a staccare il biglietto per il secondo turno della competizione in terra anatolica, dove incrocerà il francese Jeremy Chardy, capace di averer la meglio sul moldavo Albot. L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario particolarmente ostico. In palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente di Grenier-Struff. Fabio Fognini tornerà in campo domenica 10 gennaio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Fabio ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)ha travolto il ceco Michael Vrbensky per 6-4, 7-6(4) nel primo turno del torneo ATP 250 di. Ottimo esordio stagionale per il ligure, bravo a superare il giovane rivale senza particolari problemi e a staccare il biglietto per il secondo turno della competizione in terra anatolica, dove incrocerà il francese Jeremy Chardy, capace di averer la meglio sul moldavo Albot. L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare unparticolarmente ostico. In palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente di Grenier-Struff.tornerà in campo domenica 10 gennaio. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio di...

henryejune : RT @GeorgeSpalluto: Fabio Fognini batte per 6-4 7-6(4) il qualificato ceco Michael Vrbensky (numero 311 Atp) recuperando da 0-3 nel tiebrea… - infoitsport : ATP Antalya: Buona la prima per Fabio Fognini. Ora l'ostacolo Chardy - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Fabio Fognini batte per 6-4 7-6(4) il qualificato ceco Michael Vrbensky (numero 311 Atp) recuperando da 0-3 nel tiebrea… - GeorgeSpalluto : Fabio Fognini batte per 6-4 7-6(4) il qualificato ceco Michael Vrbensky (numero 311 Atp) recuperando da 0-3 nel tie… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Fabio Fognini ???? inizia il 2021 con una vittoria ad Antalya contro il ceco Vrbensky. Bene così ?? -