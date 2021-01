Enrico Ruggeri sulla donna uccisa al Congresso: “Spero che qualcuno si inginocchi per lei” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gen – Enrico Ruggeri interviene sulla morte di Ashli Babbitt, la veterana Us Air Force uccisa dalla polizia con un colpo sparato a bruciapelo durante l’occupazione del Congresso da parte dei sostenitori di Trump. Il coraggio di Enrico Ruggeri Uomo libero, fuori dal coro, non ha mai paura di esprimere opinioni scomode in netta opposizione a quel pensiero unico che sembra tenere in ostaggio il mondo dello spettacolo italiano. Lo ha dimostrato anche questa volta, twittando a proposito dell’uccisione a sangue freddo di una donna disarmata, che per 14 anni aveva servito il proprio Paese; una morte per la quale nessuno si inginocchierà come avvenne per quella del criminale George Floyd. «Al di là dei giudizi politici, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gen –intervienemorte di Ashli Babbitt, la veterana Us Air Forcedalla polizia con un colpo sparato a bruciapelo durante l’occupazione delda parte dei sostenitori di Trump. Il coraggio diUomo libero, fuori dal coro, non ha mai paura di esprimere opinioni scomode in netta opposizione a quel pensiero unico che sembra tenere in ostaggio il mondo dello spettacolo italiano. Lo ha dimostrato anche questa volta, twittando a proposito dell’uccisione a sangue freddo di unadisarmata, che per 14 anni aveva servito il proprio Paese; una morte per la quale nessuno sierà come avvenne per quella del criminale George Floyd. «Al di là dei giudizi politici, ...

