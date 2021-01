De Paul, dalla Premier la concorrenza può bruciare Inter e Juve (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rodrigo De Paul resta uno dei profili che sta animando il calciomercato, spuntano due soluzioni dalla Premier che potrebbero bruciare Inter e Juve. Rodrigo De Paul è uno dei profili che sta infiammando questa sessione di calciomercato. Il giocatore argentino rappresenta uno dei pilastri dell’Udinese di Gotti, ed è lo stesso giocatore ad essere consapevole Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rodrigo Deresta uno dei profili che sta animando il calciomercato, spuntano due soluzioniche potrebbero. Rodrigo Deè uno dei profili che sta infiammando questa sessione di calciomercato. Il giocatore argentino rappresenta uno dei pilastri dell’Udinese di Gotti, ed è lo stesso giocatore ad essere consapevole Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JClaudMarchisss : RT @SpadinoLo: Non so se è più gravemente dipendente dall' alcol il Maestro Jean Paul o Massimo Ceccherini dalla coca, in entrambi i casi s… - maicosuelo : RT @SpadinoLo: Non so se è più gravemente dipendente dall' alcol il Maestro Jean Paul o Massimo Ceccherini dalla coca, in entrambi i casi s… - SpadinoLo : Non so se è più gravemente dipendente dall' alcol il Maestro Jean Paul o Massimo Ceccherini dalla coca, in entrambi… - hollandscurls_ : la fragilità che emerge dalla recitazione di paul è una qualità che pochi hanno. - washiya_gaiji : Sono sicuro che Paul resisterà di nuovo dalla panchina in cucina! -