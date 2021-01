Atletica: Crippa si allena ad Agropoli, la 4×100 donne in raduno a Catania (Di venerdì 8 gennaio 2021) Inizia ad Agropoli, in provincia di Salerno, il 2021 di Yeman Crippa. L’azzurro della media distanza, primatista italiano nei 3.000, 5.000 e 10.000 metri, si allenerà sulle strade del Cilento per prepararsi nel migliore dei modi alla stagione che porta alle Olimpiadi di Tokyo. Per il 24enne è il secondo allenamento lontano dalla sede di Trento. Ancor più a sud d’Italia, invece, il raduno delle azzurre della staffetta 4×100, che si ritroveranno a Catania anche loro per prepararsi al meglio per l’avventura estiva ai Giochi. Dall’8 al 17 gennaio nella città etnea ecco Irene Siragusa, Johanelis Herrera con Zaynab Dosso, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Inizia ad, in provincia di Salerno, il 2021 di Yeman. L’azzurro della media distanza, primatista italiano nei 3.000, 5.000 e 10.000 metri, si allenerà sulle strade del Cilento per prepararsi nel migliore dei modi alla stagione che porta alle Olimpiadi di Tokyo. Per il 24enne è il secondomento lontano dalla sede di Trento. Ancor più a sud d’Italia, invece, ildelle azzurre della staffetta, che si ritroveranno aanche loro per prepararsi al meglio per l’avventura estiva ai Giochi. Dall’8 al 17 gennaio nella città etnea ecco Irene Siragusa, Johanelis Herrera con Zaynab Dosso, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. SportFace.

Inizia ad Agropoli, in provincia di Salerno, il 2021 di Yeman Crippa. L’azzurro della media distanza, primatista italiano nei 3.000, 5.000 e 10.000 metri, si allenerà sulle strade del Cilento per prep ...

Crippa ad Agropoli, le velociste a Catania

Parte dal Cilento il 2021 di Yeman Crippa. Per un mese, il primatista italiano dei 3000, 5000 e 10.000 metri si allenerà ad Agropoli, in provincia di Salerno. L’azzurro delle Fiamme Oro che ha chiuso ...

Inizia ad Agropoli, in provincia di Salerno, il 2021 di Yeman Crippa. L’azzurro della media distanza, primatista italiano nei 3.000, 5.000 e 10.000 metri, si allenerà sulle strade del Cilento per prep ...Parte dal Cilento il 2021 di Yeman Crippa. Per un mese, il primatista italiano dei 3000, 5000 e 10.000 metri si allenerà ad Agropoli, in provincia di Salerno. L’azzurro delle Fiamme Oro che ha chiuso ...