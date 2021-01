“Ah vedi… non li faceva”. Giancarlo Magalli, che gaffe. Beccato il fuorionda, gelo in studio: parlava di lei (Di venerdì 8 gennaio 2021) Altra gaffe di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. Il conduttore 73enne non si è accorto che era in video, dopo un collegamento con il meteo con il colonnello Morico, e si è fatto sorprendere mentre parlava con Samanta Togni. A colpire – oltre alla gaffe – è stato il nome che Magalli ha pronunciato: Questo particolare non è sfuggito alle orecchie attente dei telespettatori. Ma per capire bene ciò che è successo bisogna scendere nel dettaglio. Infatti mentre Giancarlo Magalli non si è reso conto di essere tornato in diretta, stava parlando con Samantha Togni. E si ascolta nitidamente il nome di Adriana Volpe, vale a dire di colei con cui ha avuto pesanti liti sfociate addirittura in cause legali. “Ah vedi, alla Volpe non li faceva…”, le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Altradia I Fatti Vostri. Il conduttore 73enne non si è accorto che era in video, dopo un collegamento con il meteo con il colonnello Morico, e si è fatto sorprendere mentrecon Samanta Togni. A colpire – oltre alla– è stato il nome cheha pronunciato: Questo particolare non è sfuggito alle orecchie attente dei telespettatori. Ma per capire bene ciò che è successo bisogna scendere nel dettaglio. Infatti mentrenon si è reso conto di essere tornato in diretta, stava parlando con Samantha Togni. E si ascolta nitidamente il nome di Adriana Volpe, vale a dire di colei con cui ha avuto pesanti liti sfociate addirittura in cause legali. “Ah vedi, alla Volpe non li…”, le ...

