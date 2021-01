Washington e l’assalto al Campidoglio sotto la lente del fact-checking

Leggi su facta.news

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2020 centinaia di manifestanti radunati a(Stati Uniti) hanno assaltato e brevemente occupato il, sede del Congresso americano, mentre deputati e senatori si stavano riunendo per ufficializzare la vittoria del candidato democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali che si sono svolte il 3 novembre 2020. Nella stessa giornata (e prima della manifestazione) si era svolto nel parco a sud della Casa Bianca l’evento Save America che aveva visto protagonista il presidente uscente Donald Trump. In questa occasione Trump aveva dichiarato ai supporter di non volersi arrendere e che non avrebbe «mai» concesso la vittoria, ripetendo a gran voce lo slogan stop the steal. Trump ha infatti dichiarato in diverse occasioni dichiarato di non riconoscere la sconfitta e ha spesso sollecitato i suoi sostenitori a contestare ...