Ufficiale | Luca Germoni è del Como

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 7 gennaio 2021)sarà un giocatore delfino al termine della stagione. Difensore esterno sinistro, arriva ai lariani in prestito dalla Reggiana. Classe 1997, in carriera ha collezionato oltre 50 presenze in Serie B ed è stato protagonista in Serie C con le maglie di Virtus Entella e Juve Stabia. Foto: logoFacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.