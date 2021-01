Twitter ha bloccato l'account di Donald Trump per 12 ore e minacciato la sospensione permanente (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo comunica il social network in un thread "Come conseguenza alla situazione violenta senza precedenti a Washington ancora in corso abbiamo chiesto la rimozione di tre tweet di Donald Trump che sono stati postati oggi ma che violano le nostre policy sulla Civic Integrity. Ciò significa che l'account di @realDonaldTrump rimarrà bloccato per 12 ore … Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo comunica il social network in un thread "Come conseguenza alla situazione violenta senza precedenti a Washington ancora in corso abbiamo chiesto la rimozione di tre tweet diche sono stati postati oggi ma che violano le nostre policy sulla Civic Integrity. Ciò significa che l'di @realrimarràper 12 ore …

Sul social network in molti si chiedono perché i manifestanti non siano stati fermati. Twitter blocca per 12 ore l'account di Trump Mentre è un continuo twittare sui fatti di Washington, il social ...

Twitter ha appena bloccato l'account di Trump!

Stando a quanto si legge, Twitter ha appena bloccato per 12 ore l’account di Donald Trump a causa di post che instigavano alla violenza. Sono momenti duri quelli che gli americani stanno attraversando ...

