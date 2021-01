Scuola, in Lombardia studenti delle superiori in Dad fino al 24 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si svolgeranno fino al 24 gennaio le lezioni a distanza per gli studenti delle scuole superiori in Lombardia . 'Preso atto - si legge in una nota della Regione - delle valutazioni e delle risultanze ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si svolgerannoal 24le lezioni a distanza per gliscuolein. 'Preso atto - si legge in una nota della Regione -valutazioni erisultanze ...

RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - MediasetTgcom24 : Scuola: in Lombardia superiori in Dad fino a 24 gennaio - TgLa7 : ??#scuola: in #Lombardia superiori in Dad fino a 24 gennaio - GiovanniBussett : RT @MediasetTgcom24: Scuola: in Lombardia superiori in Dad fino a 24 gennaio - rosybattaglia : RT @fattoquotidiano: Scuola, la Lombardia rinvia ancora il rientro in classe: didattica a distanza fino al 24 gennaio -